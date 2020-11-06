AK Partili vekillerden depremde ölen Serhat Er'in ailesine taziye ziyareti (2) - Son Dakika

KÜÇÜK AYDA VE DİĞER DEPREMZEDELERE HASTANEDE ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, beraberindeki 9 milletvekili ile İzmir'deki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Kaya, daha sonra Rıza Bey Apartmanı enkazında yaşamını yitiren Necmiye Çitim'in, eşi Ahmet Çitim'i (70) Göğüs Cerrahi Servisi'nde, Emrah Apartmanı enkazında ölen Nihal Fatma Nayman'ın kayınbiraderi ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Arif Emre Nayman'ın (20) Travmatoloji Ortopedi Servisi'nde ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ÇADIR KENTE ZİYARETHastanedeki ziyaretlerinin ardında Kaya ve beraberindeki milletvekilleri Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kente geçti. Milletvekili Kaya , burada tek tek çadırları gezip, depremzedelerin halini, hatırını sordu. Çadırların içine girip, çocuklara oyuncak, diş macunu ve diş fırçası hediye eden Kaya, onlarla bir süre vakit geçirdi. Deprem nedeniyle evleri hasar gördüğü için çadırda kalan ailelerle uzun sohbetler eden Kaya, onların acısını paylaşıp, iyi dileklerini iletti. Çocuklardan Asminnaz Karagöz (11), depremde evlerinin zarar gördüğünü ve tablet bilgisayarının kırıldığını belirtip, yenisini istedi. Kaya ise, bu konuyla ilgileneceğini söyledi. Tek başına yaşayan ve evi depremde zarar gören, Arzu Özdel (76) de Kaya'dan tekerlekli sandalye ve ev istedi. Özdel, "Tayyip Erdoğan'ı benim için öp, hep dua ediyorum onun için, onu çok seviyorum, sesini duymak istiyorum. Üvey çocuklarım bana bakmadı, tek başıma kaldım" dedi.

Paten Parkı AFAD Çadır kent Alanı'nı da ziyaret eden Kaya, oradaki depremzedelerle de görüşüp, ihtiyaç sahiplerinin telefon numaralarını aldı.

Melis KARAKUZULU - Cemal YILDIRIM/ İZMİR,