Akarca'dan Kamu Personeline Mesaj

30.01.2026 15:39
Kamu Başdenetçisi Akarca, kamu personelini insan odaklı yönetim ve adalet üzerine bilgilendirdi.

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, kamu personeline yönelik video mesaj yayınladı.

Kamu Başdenetçisi Akarca, video mesajında kamu personeline seslenerek, "Her biriniz bulunduğunuz konumda devleti temsil ediyorsunuz. Her gün onlarca karar veriyorsunuz. Verdiğiniz her karar ya güveni inşa ediyor ya da güveni zedeliyor. Malumunuz kamu hizmetinin merkezinde insan vardır, insan onuru vardır, hakkaniyet duygusu vardır. Adalet, herkese aynı şeyi yapmak değildir. Adalet, somut durumu görebilmektir, insanı anlamaktır, insanın şartlarını dikkate almaktır. İnsan odaklı yönetim tam da budur. Yetkiyi, insan onurunu merkeze alarak kullanmaktır, kuralın arkasına saklanmadan, vicdanı da devreye almaktır" dedi.

Akarca, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşa hangi dille hitap ediyoruz, bir işlemi ne kadar sürede sonuçlandırıyoruz, kararımızı açıkça gerekçelendiriyor muyuz, vatandaşa gerçekten anlaşıldığını hissettirebiliyor muyuz? Çünkü hukuka uygunluk tek başına yetmez, üslup ölçüsüzse adalet hissi oluşmaz, süreç gereksiz uzarsa güven azalır, açıklama yoksa vatandaş yalnız hisseder. Kamu Denetçiliği Kurumu, bu noktada kritik bir rol üstlenir. Kamu Denetçiliği Kurumu, idareyle vatandaş arasında bir denge unsurudur, bir dostluk köprüsüdür. İdarenin rehberidir, yol göstericisidir. Kamu Denetçiliği Kurumu kararları idareye dışarıdan bir ayna tutar, tekrarlanan sorunları görünür kılar, benzer hataların yeniden tekrarlanmaması için çaba sarf eder, idarenin öğrenmesini sağlar. Bu kurumsal hafızayı güçlendirir ve idare kültürünü besler. Şunu çok net söylemek isterim; insan odaklı yönetim en çok kamu personeli ile hayat bulur. Vatandaş devleti en çok kamu görevlisinin yüzünde görür, ses tonunda görür, sabırda görür, açıklamada görür. Bu yüzden her bir kamu görevlisi aynı zamanda bir güven inşa edicisidir. Her bir işlem küçük de olsa bir adalet testidir. İnanıyorum ki insan onurunu merkeze alan bir kamu hizmeti anlayışını birlikte güçlendireceğiz, adalet duygusunu canlı tutacağız, kamuya olan güveni her gün yeniden inşa edeceğiz."

Kaynak: DHA

