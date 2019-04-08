Son Dakika Haberleri: Akbük'teki Ağaç Kesimi Şüphelileri Adli Makamlara Sevk Edilecek

Akbük'teki Ağaç Kesimi Şüphelileri Adli Makamlara Sevk Edilecek

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkisinde kıyı şeridinde bulunan ağaçların kesilmesi olayına adı karışan üç kişinin yarın (9 Nisan) adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

Akbük'teki Ağaç Kesimi Şüphelileri Adli Makamlara Sevk Edilecek, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkisinde kıyı şeridinde bulunan ağaçların kesilmesi olayına adı karışan üç kişinin yarın (9 Nisan) adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

Akbük sahil şeridinde ağaç kesim olayının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. 'Kamuya ait mala zarar verme' suçlaması ile yapılan soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan araştırmada kıyı şeridinde bulunan 29 kök Akdeniz Menengici ve 1 kök Ilgın cinsi ağacın kimliği belirsiz kişilerce motorlu testere ile kesilmiş olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, alınan tanık ifadeleri ve incelenen kamera görüntüleri doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüpheliler tespit edildi. S.T. isimli şahsa ait işletmede ve aracında arama yapılırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet kesim motoru, 1 adet üzerinde talaş parçaları bulunan yelek, 1 adet balta ve 1 adet orak muhafaza altına alındı. Şüpheli S.T.'nin alınan ifadesi doğrultusunda eşi N.T. ve çalışanı M.K. isimli şahısların da şüpheli olarak ifadeleri alındı.

Şahıslar Muğla Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak 9 Nisan'da adli makamlara sevk edilecekler. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:17 Kaynak: İHA

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