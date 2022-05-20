Akçaabat Spor Lisesi kompleksinin temeli yarın atılacak - Son Dakika
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Akçaabat Spor Lisesi kompleksinin temeli yarın atılacak

20.05.2022 10:57
Akçaabat Spor Lisesi kompleksinin temeli yarın atılacak

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu tarafından yaptırılacak spor lisesi kompleksinin temeli yarın atılacak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu tarafından yaptırılacak spor lisesi kompleksinin temeli yarın atılacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin ve ülke sporunun gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğunu düşündüğü Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi için inşaat çalışmalarının, Söğütlü Mahallesi'nin sahil kısmında Sebat Spor Tesislerinin yan tarafında başladığını belirtti.

Akçaabat'a ve Trabzon'a önemli katkı sağlayacak komplekste, 4 katlı 6 derslikli lise, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 144 kişilik öğrenci pansiyonu binalarının yer alacağını vurgulayan Ekim, kompleksin ön kısmındaki mevcut sahaların da yeniden yapılacağını aktardı.

Ekim, gençlerin yarınlara çok daha güçlü ve donanımlı hazırlanmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz gençlerimizin topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması, topluma katkı sağlamalarıdır. Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi bir taraftan şehrimizin gençlerine akademik, kültürel, spor ve sanat alanlarında katkı sağlarken diğer taraftan da sporun gelişimi açısından Akçaabat'ımıza ulusal ve uluslararası alanda büyük katkılar sağlayacaktır. Kompleksin yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'na Akçaabat adına şükranlarımı sunuyorum. Erdemoğlu da holding olarak bir yandan ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması için var gücüyle çalışırken diğer yandan da ülkemizin geleceği olan gençlerin her türlü eğitimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Trabzon Akçaabat Spor Lisesi kompleksi inşası yolunda da ilk adımımızı atıyoruz."

Ekim, Akçaabat başta olmak üzere Trabzon'a değer katacak spor lisesi kompleksinin yarın gerçekleştirilecek temel atma törenine tüm Trabzonluları davet etti.

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Kaynak: AA

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