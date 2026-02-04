Akçaabat'ta Su ve Kanalizasyon Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Akçaabat'ta Su ve Kanalizasyon Altyapısı Güçleniyor

04.02.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçaabat'ta 61 bin metre içme suyu, 3 bin 636 metre kanalizasyon hattı inşa edildi.

Akçaabat ilçesinde geçen yıl 61 bin 555 metre içme suyu, 3 bin 636 metre kanalizasyon hattı inşa edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince Akçaabat'ta içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Kayalar Mahallesi'ndeki Kollektör Hattı Yapımı Projesi'nde 4 milyon 318 bin liralık bütçeyle 4,2 kilometre kanalizasyon hattı, 93 muayene bacası ve 85 metrelik istinat duvarı imalatı yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Yıldızlı-Akçaköy-Derecik kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında ise 1,2 kilometrelik hat, 6 muayene bacası ile bir tahliye odası inşa edileceği aktarıldı.

Akçaabat Ortaköy Grup İçme Suyu Şebeke İnşaatı Projesi'nde sona yaklaşıldığının altı çizilen açıklamada, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin projelendirme çalışmalarının da sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Söğütlü-Orta Mahalle İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı inşaatı kapsamındaki çalışmalara devam edildiği belirtilen açıklamada, Kayabaşı Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı Projesi'nin gerçekleşme oranının ise yüzde 89'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Akçaabat'ımızın 78 mahallesinde yaşayan yaklaşık 135 bin hemşehrimizin sağlıklı içme suyuna ve sağlam altyapıya kavuşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak güçlü ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. TİSKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte ilçemizin her noktasında altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmeye kararlıyız."

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akçaabat'ta Su ve Kanalizasyon Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:46:36. #7.11#
SON DAKİKA: Akçaabat'ta Su ve Kanalizasyon Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.