Son Dakika Haberleri: Akciğer nakli için 2 yıl bekledi, öğretmenlik hayallerini gerçekleştiremeden hayata veda etti
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Akciğer nakli için 2 yıl bekledi, öğretmenlik hayallerini gerçekleştiremeden hayata veda etti

1 saat önce

Trabzon'da 24 yaşında iki akciğerini kaybeden Elif Baltacıoğlu iki yıl aradan sonra kendisine bulunan akciğer nakledildikten 3 gün sonra 26 yaşında hayatını kaybetti.

Akciğer nakli için 2 yıl bekledi, öğretmenlik hayallerini gerçekleştiremeden hayata veda etti, System.String[]
Trabzon'da 24 yaşında iki akciğerini kaybeden Elif Baltacıoğlu iki yıl aradan sonra kendisine bulunan akciğer nakledildikten 3 gün sonra 26 yaşında hayatını kaybetti.

Ayhan Baltacı'nın kızı Elif Baltacıoğlu iki yıl önce Karadeniz Teknik üniversitesi Bilgisayar öğretmenliğini bitirdikten sonra KPSS sınavlarına girerek en büyük hayali olan öğretmenlik atamasını beklerken ani olarak rahatsızlanarak getirildiği hastanede iki akciğerini kaybettiği tespit edildi. Ankara'da kiralanan bir evde yaklaşık iki yıl boyunca akciğer nakli için sıra bekleyen Elif uzun süre cihazlara bağlı olarak yaşadı. Nihayet trafik kazasında hayatını kaybeden bir gencin akciğeri Ankara'da özel bir hastanede kendisine ameliyatla nakledildi. Nakil sonrası Elif Baltacıoğlu 3 gün yoğun bakıma alınırken, yapılan tüm müdahalelere cevap vermeyince 26 yaşındaki tüm hayallerini geride bırakarak hayata veda etti. Elif'in genç yaşta hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:28 Kaynak: İHA
Karadeniz, Trabzon, Yaşam
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