Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de, Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de, Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

AKDENİZ'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de, Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
AKDENİZ'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21: 24'te Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 8 kilometre derinlikte maydana geldi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:00 Kaynak: DHA

Muğla, Datça, Akdeniz, Güncel
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