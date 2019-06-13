"Akdeniz ve Ege Denizi Güncel Ötrofikasyon Durumu ve Baskılar"

Moderatörlüğünü Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu'nun yaptığı oturuma ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilim Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Süleyman Tuğrul ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Tan konuşmacı olarak katıldı.

İnsan kaynaklı kimyasalların ulaştıkları sucul ortamlarda ekolojik dengeyi bozma seviyesine gelmelerine ötrofikasyon denildiğini söyleyen Prof. Dr. Süleyman Tuğrul, " Akdeniz'de Güncel Ötrofikasyon Durumu" ile ilgili yapılan araştırmaları sundu. Karadeniz ve Marmara Denizi'nin ötrofik açıdan kritik durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Tuğrul, "Akdeniz zaten ölü bir deniz ancak yüzeyi doğal olarak akıntılarla temiz kalıyor. Biz, diplerini korumalıyız ve kıyıdan baskı yapılmamalı'' dedi.

2014-2016 yılları arasında Ege Denizinde yapılan araştırmalardan raporlar sunan Dr. İbrahim Tan ise 2019 yılında en son 90 araştırma istasyonuna ulaştıklarını belirtti. Ege ve Akdeniz'in en büyük sorunlarından birinin yazlık nüfus artışı sonucu Atık Arıtma Tesislerinin iyi çalışamaması olduğunu söyleyen Dr. Tan, Ege kıyı şeritlerindeki kimyasal durumla ilgili sunumundan sonra "İzmir İç Körfezi için S.O.S veriyor diyebiliriz'' diye konuştu.Oturum sonunda moderatör Prof. Dr. Uğur Sunlu,katılımcılara teşekkür etti.