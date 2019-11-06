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Akdoğan ve Köse'den ev ziyareti

8 saat önce

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Balkiraz, Yeşilbayır ve Kıbrıs mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Akdoğan ve Köse'den ev ziyareti, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Balkiraz, Yeşilbayır ve Kıbrıs mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdoğan ve Köse ilk olarak Balkiraz Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Nuh Temiz'i ziyaret ederek, elini öpüp hayır duası istedi.

Daha sonra Yeşilbayır Mahallesi'nde 10 çocuklu Kırtay ailesine konuk olan Akdoğan ve Köse, çocuklarla yakından ilgilendi.

Yeşilbayır Mahallesi'nde Ünal Sancaroğlu'nu da ziyaret eden ikilinin son adresi Kıbrısköy Mahallesi'nde yatağa mahkum yaşayan 18 yaşındaki İsmail Baysal'ın ailesi oldu.

Aileden İsmail'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler alan Akdoğan ve Köse, ihtiyaçları ve taleplerini de dinledi. Çocuklarının en büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek olduğunu belirten aile, Akdoğan ve Köse'ye alakalarından dolayı teşekkür etti.

Köse, "Bizim siyasetten muradımız, bölgemize, ilçemize ve milletimize hizmet etmek, milletimizin sevincini büyütmek. Siyasetimizin merkezini bu duygu ve bu düşünceler oluşturuyor. Bu düşünceyle halkımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilbayır, AK Parti, Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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