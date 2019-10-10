Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Başkanı olan sanık eski albay Abdurrahman Arslan savunma yaptı.

Arslan, hakkındaki iddiaların tamamının tutarsız, asılsız, gerçek dışı, hayal ürünü ve kanıtsız olduğunu öne sürerek, hakkındaki tanık ve sanık ifadelerinin dikkate alınmadığını, mahkeme kararlarının incelenmediğini ve suç uydurulduğunu savundu.

Örgüt üyeliğine yönelik suçlamanın da temelsiz olduğunu ileri süren Arslan, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Arslan, 15 Temmuz öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel civarında fotoğraflama ve keşif faaliyetleri yürütüldüğü, bundan kendisinin de sorumlu tutulduğunu ifade etti. Arslan, 12-25 Temmuz arasında yıllık izne ayrıldığını ve öncesinde hizmet planlamasını düzenlediğini ancak kendisinden sonra tümgeneral Suat Murat Semiz tarafından hizmet planlamasına ekleme yapılmış olduğunu ileri sürdü.

Bu eklemeyi kendisinin yapmadığını, ayrıca yapılan uçuşa dair ilgili yer yargı makamlarınca keşif uçuşu olmadığına yönelik kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini savunan Arslan, Muğla'da görülen suikast davasında da isminin geçmediğini söyledi.

Arslan, 15 Temmuz'da Dalaman'da bulunmasının sebebinin de tatil nedeniyle olduğunu ileri sürerek, askeri misafirhanede yarı uykulu vaziyette televizyondan gelişmeleri takip ederken saat 03.30 gibi Dalaman Meydanı'na 2 helikopterin indiğini duyduğunu, helikopterlerin motoru uzun süre çalışmaya devam edince kuleyi aradığını dile getirdi.

Kısa süre sonra da Dalaman Meydan Komutanlığının Savaş Harekat Merkezi'nden (SHM) anons yapıldığını ve karartma tedbirlerinin uygulanacağını duyduğunu belirten Arslan, SHM'yi aradığını ve buraya davet edildiğini anlattı.

Arslan, ancak iddia edildiği üzere ne için geldiklerini bilmediği helikopterlere yakıt verilmesi işleminden bilgisi olmadığını, hatta helikopterlere kendisi SHM'ye gitmeden yakıt verilmiş olduğunu iddia etti.

SHM'ye girmeye yetkisinin de olduğunu savunan Arslan, orada kaldığı süre boyunca hiçbir hukuksuz hareketi bulunmadığını ileri sürdü.

Arslan, Akıncı Üssü'nde darbe faaliyetlerini koordine eden Ahmet Özçetin ve yarbay Hakan Karakuş ile telefon görüşmesi yapmakla da suçlandığını belirterek, 15 Temmuz'da misafirhaneye döndüğü sırada kardeşinin arayıp Ankara üzerinde jetlerin uçtuğunu söylemesi üzerine bilgi alabilmek için çeşitli aramalar yaptığını ifade etti.

Olay yeri Ankara olduğu için Akıncı Üssü'nde Ahmet Özçetin'i aradığını, o cevap vermeyince başka aramalar yaptığını ve Hakan Karakuş ile de görüştüğünü anlatan Arslan, Karakuş'un havada uçağı bulunmadığını söylediğini belirtti.

Arslan, sonrasında Ahmet Özçetin'le de görüştüğünü ancak onun da "bilgi veremem" diyerek kapattığını öne sürdü.

Suçlamaları reddeden Arslan, darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığını iddia etti.

Arslan'ın savunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.