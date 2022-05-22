AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza: 3 Ölü, 41 Yaralı - Son Dakika
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AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza: 3 Ölü, 41 Yaralı

22.05.2022 13:04

AKP’nin Adana’da düzenlediği Bir Gençlik Şöleni’ne katıldıktan sonra Konya’ya dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Niğde’de kaza yaptı. Kazada 3 öğrenci hayatını kaybederken 4’ü ağır olmak üzere 41 kişi yaralandı.

ENES CAN ÖZMEN

AKP'nin Adana'da düzenlediği Bir Gençlik Şöleni'ne katıldıktan sonra Konya'ya dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Niğde'de kaza yaptı. Kazada 3 öğrenci hayatını kaybederken 4'ü ağır olmak üzere 41 kişi yaralandı.

AKP Gençlik Kolları'nın dün düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Bir Gençlik Şöleni'ni için Adana'ya gelen ve şölenin ardından Konya'ya dönmek üzere yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs, dün gece saat 04: 00 sıralarında Niğde'nin Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 41 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazayla ilgili sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, "Adana'daki gençlik programına katılan gençleri taşıyan otobüsün Konya'ya geri dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybeden 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet; aileleri ve AK Gençlik ailemize başsağlığı diliyorum. Rabbim, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" dedi.

AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza: 3 Ölü, 41 Yaralı
AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza: 3 Ölü, 41 Yaralı
AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza: 3 Ölü, 41 Yaralı
AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza: 3 Ölü, 41 Yaralı

YORUMLAR
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AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4) Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4)
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza: 3 Ölü, 41 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza: 3 Ölü, 41 Yaralı - Son Dakika
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