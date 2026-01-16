Aksaray'da Huzur Denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aksaray'da Huzur Denetimleri

Aksaray\'da Huzur Denetimleri
16.01.2026 12:21
Aksaray'da 164 personel ile huzurlu sokaklar denetimi yapıldı, birçok iş yeri ve şahıs kontrol edildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü 164 personelden oluşan 36 ekiple sokak sokak denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Huzurlu sokaklar" adı altında şehir genelinde uygulama gerçekleştirdi. Bu kapsamda 6 farklı noktada 36 ekip ve 164 personelin katılımıyla 20 kafe ve restoran, 19 kahve ve kıraathane, 8 metruk bina denetlendi. Toplam bin 183 şahsın Genel bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca ruhsat beyan etmeyen 3 iş yeri ile yoklama kaçağı 2 şahsa gerekli tebligat yapıldı. Şantaj ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından aranan 2 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 123 adet araç ve sürücüsü denetlenirken, 4 araç sürücüsüne toplam 7 bin 932 lira idari para cezası kesildi, 1 sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Emniyetten yapılan açıklamada uygulamaların aralıksız süreceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray'da Huzur Denetimleri

