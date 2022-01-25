Üye Girişi
Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakim karşısında - Son Dakika

Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakim karşısında

25.01.2022 14:25
Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakim karşısında

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin yargılanmasına başlandı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin yargılanmasına başlandı.

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, darbedilen öğrenci S.T.K. ve ailesi katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Ali Rıza Y, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için duruşmaya gelmedi.

Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada olay gününü anlatan öğrenci S.T.K, arkadaşlarının kendisine iftira attığını iddia etti.

Öğretmen Ali Rıza Y'nin sınıfa gelerek kendisini koridora çıkardığını anlatan S.T.K, şöyle konuştu:

"Öğretmenim önce bana bağırdı, sonra da tokat attı. Sadece burnum kanadı. Diğer öğretmenlerim gelerek beni öğretmenimizden kurtardı. Lavaboya giderek elimi, yüzümü yıkadılar. Ancak burnum çok kanadığı için kazağım hep kan olmuştu. Öğretmenim kazağımı çıkardı, yenisini aldı ve bana giydirdi, 'kazağını yakacağım' dedi. Eski kazağımı bir daha görmedim. Bu olaydan bir hafta önce yine beni öğretmenim koridora çıkardı ve 'okulda sigara içildiği' sorusunu sordu. Ben de 'ben hiç böyle bir şey söylemedim' dedim ancak bana inanmadı. Öğretmenim matematik öğretmeni olmasına rağmen derslerde bana hep resim çizdirirdi."

S.T.K'nin annesi Gülsüm K. ise olay günü okula çocuklarını almaya gittiğini, diğer çocuğundan olayı öğrendiğini, hemen müdür odasına gittiğini anlattı.

Çocuğunu müdür odasında kanlar içinde gördüğünü belirten Gülsüm K, "Çocuğumun yüzünde tokat izi vardı. Hatta 5 parmağının izi hala duruyordu. Çocuğumu alarak darp raporu almaya gittim, şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çocuğumun kazağı, pantolonu ve ayakkabıları kanlar içerisindeydi. Kazağı çıkarılmış, yeni kazak giydirilmiş." diye konuştu.

Baba Duran K. de öğretmenin en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen okul müdürü Ramazan Duman da toplantı yaptığı sırada öğretmenlerden birinin gelerek kavga çıktığını bildirdiğini söyledi.

Bunun üzerine sınıfa gittiğini aktaran Duman, "Ben geldiğimde darp olayı bitmişti. Ben öğretmene neden yaptığını sordum. 'Hocam bana iftira attı, ben de bir iki defa vurdum' dedi. Gerekli tutanakları tuttum. Sonrasında da emniyete giderek ifade verdim. Kanlı kazağı okulda her yeri aramamıza rağmen bulamadık." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, tanık beyanlarını kabul etmeyerek, usul hakkında savunma yapmayı ve bu yüzden duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mağdur S.T.K'nin avukatı ise yağma suçundan bahsedilmediği gerekçesiyle iddianamenin iadesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmanın 15 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

Olay

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Valilikten yapılan açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da 14 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.

Hazırlanan iddianamede sanık Ali Rıza Y. hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan üst hadden ceza verilmesi istenmişti.

Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakim karşısında

YORUMLAR
500

matematik, Öğretmen, Aksaray, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakim karşısında - Son Dakika


Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş         
14:40
Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide         
14:31
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!         
12:49
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor! İşte tüm rakamlar Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor! İşte tüm rakamlar         
11:52
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
14:40 Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş
14:34 Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında
14:31 Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide
14:19 İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait
14:17 İzzet Yıldızhan eleştirilere sessiz kalmadı! ''Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz''
14:13 Çinli iş insanları, Türk ortaklarını dolandırdı! Bunalıma giren oğul, intihar etti
14:07 Greyderin altında kalan adam can verdi, greyder şoförü linçten kurtuldu
14:01 Oğuzhan Özyakup'a İzmir'den sürpriz talip! Pazarlıklar başladı
13:59 Türünün 260 yıl sonra bulunan ilk örneği! Tarlasında bulduğu bozuk paranın değeri şaşkınlık yarattı
13:59 Bu dede ve torun çatıda kayıyor! Artvin'de tahta kazıkla çatıdan karlara uçarak keyif yaptılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 14:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakim karşısında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement