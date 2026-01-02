Aksaray'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aksaray'da Otomobil Yangını

Aksaray\'da Otomobil Yangını
02.01.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da seyir halindeki FIAT'ın kaputundan duman yükseldi, araç alev aldı ve itfaiye söndürdü.

Aksaray'da seyir halindeyken kaputundan dumanlar çıkan FIAT marka otomobil yandı.

Yangın, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Samet Ş. idaresindeki 68 AU 843 plakalı FIAT marka otomobilin seyir halindeyken kaput kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı sağa çekerken dumanlar birden yerini alevlere bıraktı. Araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ekipler yangının motor kısmındaki kabloların şase yapması sonucu çıktığını belirledi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, İtfaiye, Aksaray, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aksaray'da Otomobil Yangını - Son Dakika

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı
İran’dan kripto para hamlesi Yaptırımları delmek için harekete geçtiler İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler
MHP’den süreci etkileyebilecek kritik SDG uyarısı: Süre doldu MHP'den süreci etkileyebilecek kritik SDG uyarısı: Süre doldu
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları
Liverpool’un galibiyet serisi sona erdi Liverpool'un galibiyet serisi sona erdi
Musk farkı iyice açtı İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 08:47:14. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Otomobil Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.