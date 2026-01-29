Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 789 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 789 Gram Bonzai Ele Geçirildi

29.01.2026 16:14
Aksaray'da uyuşturucu imal eden Z.Ö. yakalandı, evinde 789 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 789 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimliğini belirledikleri Z.Ö. (41) isimli şahsın peşine düştü. Bir süre yapılan çalışmayla şahsın bulunduğu ikameti tespit eden ekipler teknik ve fiziksel takip başlattı. Yaklaşık 4 gün yapılan takip sonucu yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahsın bulunduğu ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda Z.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 789 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 130 ml. aseton sıvısı, 1 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan elek ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.Ö. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildiği adli makamlara tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:56
