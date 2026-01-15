Ala Camii Yeniden İbadete Açıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 1800 yıllık tarihi Ala cami, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, caminin yeniden ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da restorasyonu biten caminin ibadete açılmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "6 Şubat depremlerinde minare ve duvarlarından hasar almıştı. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özgün yapısı korunarak statik güçlendirmelerle gelecek nesillere daha güvenli şekilde aktarılacak biçimde gerçekleştirildi. Ayrıca orijinal taban mozaikleri de korunarak, halkımızın hizmetine yeniden sunulmuştur." diye konuştu.

Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyeleri kurdele keserek camiyi ibadete açtı.