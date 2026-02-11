Ala'dan Yeni Bakanlara Tebrik

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevleri boyunca gösterdikleri çalışmalar ve emekleri için Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyorum."