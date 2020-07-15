Alanya'da 3 yaşındaki minikten duygulandıran hareket - Son Dakika

Alanya'da 3 yaşındaki minikten duygulandıran hareket
Antalya'nın Alanya ilçesinde Ezgi ve Sertaç Sarıkaya çiftinin 3 yaşındaki çocukları Çağan'ın evlerinin yakınında gittiği parkta her seferinde şehidin fotoğrafını 'ağabey' diyerek sarılıp öpmesi görenleri duygulandırıyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Ezgi ve Sertaç Sarıkaya çiftinin 3 yaşındaki çocukları Çağan'ın evlerinin yakınında gittiği parkta her seferinde şehidin fotoğrafını 'ağabey' diyerek sarılıp öpmesi görenleri duygulandırıyor.
Ezgi ve Alanya Adliyesi'nde savcı olarak görev yapan eşi Sertaç Sarıkaya'nın 3 yaşındaki çocukları, evlerinin yakınında 2018 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın adına yapılan parkta yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı. Yaklaşık 2 yıldır farklı zamanlarda ailesiyle beraber parka gelen Çağan Ahmet Sarıkaya, her seferinde girişteki şehidin fotoğrafını 'ağabey' diyerek sarılıp öpüyor. Minik Çağan'ın bu hareketini gören ailesi ve çevredekiler duygu dolu anlar yaşıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:17 Kaynak: İHA
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