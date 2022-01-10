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Alanya'da fırtına ve dolu tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

Alanya'da fırtına ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

10.01.2022 13:59

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan fırtına ile dolu, seralarda ve tarlalardaki ürünlerde hasara yol açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan fırtına ile dolu, seralarda ve tarlalardaki ürünlerde hasara yol açtı.

İlçede gece saatlerinde şiddetli yağış, fırtına ve dolu etkili oldu.

Fırtına ve dolu nedeniyle mahallelerdeki bazı seralar ile tarlalardaki mahsuller zarar gördü.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, zarar gören alanlarda inceleme yaparak çiftçilerden bilgi aldı.

Göktepe, gazetecilere, gece etkili olan olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarın boyutunun günün aydınlanmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Şu ana kadar 20'den fazla çiftçiyi ziyaret ederek durum tespiti yaptıklarını anlatan Göktepe, "Küçük çapta zarar gören üreticileri de sayarsak 70 civarında hasar oluşan sera var." dedi.

Yağmurun şiddetini arttırarak devam edeceğine dikkati çeken Göktepe, asıl korkularının hortum ve fırtına olduğunu dile getirdi.

Göktepe, çiftçilere, "Tarım sigortası olanlar ivedi bir şekilde sigorta kuruluşuna başvurarak ekspertiz istesinler. Sigortası olmayanlar da TARSİM sigortasını mutlaka yaptırsın." uyarısında bulundu.

Çiftçilerden Necati Öztürk ise felaket yaşadıklarını belirterek, "Allah bundan kötüsünü göstermesin. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi, buna duacıyız. 2,5 dönümlük yerimizde 6 bin fidan dikiliydi, hepsi heder oldu." ifadelerini kullandı.

Alanya'da fırtına ve dolu tarım alanlarına zarar verdi
Alanya'da fırtına ve dolu tarım alanlarına zarar verdi
Alanya'da fırtına ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

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Fırtına, Antalya, Alanya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da fırtına ve dolu tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da fırtına ve dolu tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika
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