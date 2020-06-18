Alanyalı turizmciler iç pazardan umutlu - Son Dakika

Alanyalı turizmciler iç pazardan umutlu

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel, teleferik ve plaj büfesi gibi turistik tesisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gereği uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Alanyalı turizmciler iç pazardan umutlu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel, teleferik ve plaj büfesi gibi turistik tesisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gereği uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Antalya'da turistik tesisler, "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni dönemde, güvenli ve sağlıklı turizm taahhüdüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının konaklama tesisleri ile tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme üniteleri için başlattığı "sağlıklı turizm belgesi" almaya hak kazanan tesislere, her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Antalya genelinde şu ana kadar 17 turistik tesis Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında sertifika almaya hak kazanırken kriterlere uygun tesislerin sayısının artması da iç pazardaki hareketliliği artırıyor.

Alanya "yeni normal" için hazır

Antalya'nın Alanya ilçesi, turistlerin gözde mekanlarının başında geliyor.

Antik çağlardan korsanlara, derebeyliklerden Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti çeken Alanya, "yeni normal" dönemde de turizmin amiral gemisi olmak için gerekli hazırlıkları yaptı.

Salgın sürecinde Kovid-19 tedbirlerini alan ve hijyen şartlarını yerine getiren turizmciler, hareketlenen iç pazardan umutlu.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki turistik tesislerin kapılarının tatilcilere açıldığını söyledi.

"Kontrollü sosyal hayat" adlandırılan dönemde turizmcilerin de Türkiye'nin normalleşme sürecine katkı vermek istediğini vurgulayan Sili, Alanya'nın 600 civarında otel ve 200 bini bulan yatak kapasitesi ile ülke turizmine katkı sağladığını kaydetti.

Salgın sürecinin olumsuzluklarını silmek için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Sili, "Normalleşme, bizlerin çok arzuladığı bir durum. Bu anlamda gelecek dönemde olumsuzluklar yaşanmaması anlamında hazırlıklar yapıyoruz. Bu konuda hem personelimizin Kovid-19 eğitimlerini tamamlıyoruz hem de gerekli hijyen tedbirlerini otellerimizde uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"İç pazarın önemi anlaşıldı"

Kısıtlamaların esnetilmesi sonrası iç pazarın hareketlendiğine dikkati çeken Sili, yerli turistin yüzde 20'nin altında kaldığı her sezonun başarısız geçtiğini vurguladı.

Alanyalı turizmcilerin iç pazarın hareketlenmesi ve bu pazardan hak ettiği payı almak için ciddi çaba sarf ettiğini belirten Sili, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu süreç bize iç pazarın önemini bir kez daha gösterdi. Temmuz ayında iç pazarda bir yoğunlaşma olacağını düşünüyorum. Bundan sonra Türkiye'de olduğu gibi kaynak pazarlarda da olumlu gelişmeleri bekliyoruz. Alanya'nın iki önemli kaynak pazarı Rusya ve Almanya'dır. Bu ülkelerdeki gelişmeleri de takip ediyoruz. Almanya 31 Ağustos'a kadar tavsiye kararı aldı. Almanya'dan bize gelmek isteyen misafirlerimiz ve çifte vatandaşlarımız gelmeye başladılar. Türkiye'ye taleplerin önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. Alanya bölgesi olarak misafirleri mutlu etmek ve tatillerinin sorunsuz geçmesini sağlamak için elimizden gelen önlemleri alıyoruz. Buna hep birlikte hazır olacağız."

Alanya kalesine teleferikle ulaşım

Damlataş Plajı'ndan kentin simge turistik destinasyonu Alanya Kalesi'ne uzanan teleferik hattı da Kovid-19 tedbirleri alınarak çalıştırıldı.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti, yarımadaya hakim tarihi mekana taşıyan teleferik hattı, antik dönem, Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti kalıntıları arasında dağların ve sahil şeridinin muhteşem manzarasını görme imkanı sunmuştu.

Kısıtlamaların esnetilmesi, teleferik hattının da 1 Haziran'dan itibaren devreye alınmasını sağladı. Çelik halatlar üzerinde yol alan kabinler de kent turizmine önemli katkıya sahip.

Alanya Teleferik Destek İşletme Sorumlusu Altan Çağlar da hattın yeniden devreye alınmasıyla normalleşme sürecine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan hattın, salgın nedeniyle çalıştırılmadığını belirten Çağlar, hizmeti Kovid-19 tedbirleri alarak başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çağlar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 1 milyon yolcuyu Alanya Kalesi'ne taşıdık. Üç ay kapalı kalan teleferiği iç pazarın hareketlenmesiyle yeniden hizmete açtık. Şu an 8 kişilik kabinleri yarı yarıya düşürdük. Bilet alan her yolcumuzun ateşi ölçülüyor. Kabin boşaldıktan sonra da dezenfekte diliyor. Bu süreçte ilçe sakinlerimizin ve şehre gelen tatilcilerin teleferiği rahat kullanması için bir bilet alana bir bedava uygulamasını da başlattık. 6 yaşa kadar ücretsiz olan bilet uygulamasını da 0-12 yaş grubuna çektik. Yurt dışı trafiğin açılmasıyla ülke turizmine katkı sağladığımız eski günlere dönmeyi hedefliyoruz."

Selçuklu, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanyalı turizmciler iç pazardan umutlu - Son Dakika

Son Dakika

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın         
15:42
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 18:03:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyalı turizmciler iç pazardan umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]