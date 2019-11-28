Albayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz (4)

RİZE'DE İŞ ADAMLARI İLE BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rize Ticaret Borsası'nda işadamları ile düzenlenen toplantıda konuştu. Türkiye'nin ekonomik yönden iyi bir grafik gösterdiğini anlatan Albayrak, "Devreye aldığımız ekonomik planlar ve toplumun tüm kesimlerine sunulan paketlerle bu sürecin etkilerini gidermeye başladık. Önümüzdeki her ay inşallah daha iyi olacak. Faizler, enflasyon, tüm alanlar iyi olacak. Tüm makroekonomik göstergelerde bir yıl öncesinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Türkiye kimseden bir kuruş almadı. Enflasyonda yüzde 25 seviyelerinden yüzde 8.5 seviyelerine indik. Kasım- Aralık yıl sonu hedefimizde 12'nin altında yılı kapatacağız" dedi.

'YILI POZİTİF ŞEKİLDE KAPATACAĞIZ'

Son bir yıldır Türkiye'de ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı ve cari dengelenme açısında çok önemli bir başarı ortaya koyduklarını söyleyen Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Kimseye muhtaç olmadan, tamamen finansal piyasaların sınırları içerisinde başarılı olduk. Sürecin zor olduğunu bildik ama Allah'ın izniyle altından kalkacağımıza şüphemiz olmadı. Yılı inşallah pozitif bir şekilde kapatacağız. Tüm iyileştirmelerle birlikte eylül-ekim-kasım aylarında son çeyrekte yüzde 4-5 büyümeleri göreceğiz. Son çeyrek büyümesinde Türkiye'nin doğal büyümesiyle yılı inşallah kapatıp, 2020'de daha da üzerine koyarak çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız. Biz doğru olanı yapmakla mükellefiz. Bunları yaptıkça netice geliyor."

'HEDEFLER İÇİN HIZLI ÇALIŞACAĞIZ'

Bir ay önce Barış Pınarı Harekatı olduğunu anlatan Bakan Albayrak, "Bir yıl önce bir twitle ne kadar hassas bir ekonomik altyapı vardı, bugün bir tweet değil, tehditlere karşı duran bir temelimiz var. Bu adımlar geldikçe Türkiye ile ilgili beklentilerini revize etmeye başladılar. Türkiye Barış Pınarı operasyonu yapıyor, içimizdeki bazıları bu operasyonun beka meselesi olduğunu bilmiyor. Tüm bu süreçlerde Türkiye'nin maruz kaldığı bu süreçte vatandaşlarımız da gördü ki, Türkiye her geçen gün daha iyiye gidiyor. Daha fazla enerji kaybetmeden yolumuza bakacağız. Bu güncellemeleri yaparken tartışmaların art niyetli gündemi işgal etmesine izin vermeyelim. Önümüzdeki yıl için ortaya koyduğumuz büyüme hedeflerinde Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. İnşallah yüzde 5'i başaracağız. Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeyi daha fazla yapacağız. Tüm hedefler için hızlı bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.