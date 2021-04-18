Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu

Sarı-Lacivertliler Altay Bayındır'a ağlıyor. Takımda tek koronavirüse yakalanmayan oyuncu alan, belki de en fazla dikkat eden kişi olan Altay, antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şut çalışması sırasında sakatlanan kalecinin bileğinin kırıldığı anlaşıldı. İlk tedavisi yapılan Altay'ın daha sonrasında ameliyata alınacağı açıklandı ve bugün de operasyon gerçekleşti.

MORALİ O VERDİ

Altay, sakatlandığı gün takımın antrenmanından gidemedi. Teselli edilmesi gereken futbolcu o olmasına rağmen takım arkadaşlarına motivasyonu Altay yükledi. Şampiyonluk hasretini en çok çeken futbolculardan olan Altay, ikinci kaleci Harun'a ve diğer arkadaşlarına morallerini bozmamalarını söyledi.