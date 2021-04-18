Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu - Son Dakika

Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu

18.04.2021 15:07

Altay Bayındır'ın antrenmandan gelen fotoğrafı taraftarın içini sızlattı. Genç file bekçisi şut çalışmasında bileğinin kırılmasına rağmen antrenmandan gidemedi. Altay, takım arkadaşlarının çalışmasını uzaktan seyrederken objektiflere takıldı. Şampiyonluk yolundaki takım arkadaşlarına bir de motivasyon konuşması yaptı.

Sarı-Lacivertliler Altay Bayındır'a ağlıyor. Takımda tek koronavirüse yakalanmayan oyuncu alan, belki de en fazla dikkat eden kişi olan Altay, antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şut çalışması sırasında sakatlanan kalecinin bileğinin kırıldığı anlaşıldı. İlk tedavisi yapılan Altay'ın daha sonrasında ameliyata alınacağı açıklandı ve bugün de operasyon gerçekleşti.

MORALİ O VERDİ

Altay, sakatlandığı gün takımın antrenmanından gidemedi. Teselli edilmesi gereken futbolcu o olmasına rağmen takım arkadaşlarına motivasyonu Altay yükledi. Şampiyonluk hasretini en çok çeken futbolculardan olan Altay, ikinci kaleci Harun'a ve diğer arkadaşlarına morallerini bozmamalarını söyledi.

Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu
Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu

Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu - Son Dakika Spor


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