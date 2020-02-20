Alessandra Ambrosio, Göbeklitepe'de yürüyecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Alessandra Ambrosio, Göbeklitepe'de yürüyecek - Son Dakika Magazin

Alessandra Ambrosio, Göbeklitepe'de yürüyecek

6 saat önce

ÜNLÜ top modellerin podyuma çıktığı Dosso Dossi Fashion Show, bu kez Brezilyalı model Alessandra Ambrosio'yu ağırlamaya hazırlanıyor.

Alessandra Ambrosio, Göbeklitepe'de yürüyecek, System.String[]

ÜNLÜ top modellerin podyuma çıktığı Dosso Dossi Fashion Show, bu kez Brezilyalı model Alessandra Ambrosio'yu ağırlamaya hazırlanıyor. 17 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şov için 10 metre yüksekliğinde bir sahne kurulacak ve defile alanı UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Göbeklitepe'ye dönüştürülecek. Ambrosio, Göbeklitepe'nin yapıları arasında yürürken, arka planda simülasyonlu bir şov sunulacak. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, tüm dünyanın dikkatini Anadolu'ya çekmeyi başaran Göbeklitepe'nin modayla da anılması için çabaladıklarını söyledi: "Göbeklitepe konseptini Türkiye'nin tanıtımı adına seçtik. Dünya çapında bir şov olacak. Göbeklitepe'nin gizemini moda ile birleştirerek farklı bir açıdan gündem yaratacağız."


2015'teki Dosso Dossi Fashion Show'da yer alması planlanan, ancak o şova katılamayan Alessandra Ambrosio, bu kez İstanbul'da podyuma çıkacak.

Alessandra Ambrosio, Göbeklitepe, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:51 
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