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Ali Babacan'ın DEVA partisinde görev dağılımı belli oldu
40 dakika önce
Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi’nde (DEVA) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile partideki görev dağılımları belli oldu
Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile partideki görev dağılımları belli oldu.
Buna göre DEVA Partisi genel sekreterliğine Sadullah Ergin getirilirken, AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, Türkiye'nin eski İngiltere Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı, eski AK Partili isimlerden Nihat Ergün ise partinin Teşkilat İşleri Başkanı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:44
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