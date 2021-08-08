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Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai - Son Dakika

Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai

08.08.2021 09:48
Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai, System.String[]

Aliağa Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte sokak hayvanları için kent genelinde su ve mama dağıtımlarını hızlandırdı.

Aliağa Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte sokak hayvanları için kent genelinde su ve mama dağıtımlarını hızlandırdı.

Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren veterinerlik birimi ekipleri, sokaklarda yaşayan sevimli dostların sıcak yaz günlerinde susuz kalmamaları için su desteğini artırarak sürdürüyor. Ekipler, kentin muhtelif bölgelerinde bulunan mamamatiklere düzenli olarak mama takviyeleri yaparken popülasyonun fazla olduğu kırsal bölgelere de mama ve su bırakıyor. Vatandaşlar, sevimli dostlarla ile ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Hilal Masa'nın ALO 153 ya da 0530 277 22 22 numaralı mesaj hattına tüm uygulamalardan mesaj göndererek destek talebinde bulunabiliyor.

"Sevimli dostlarımızın her zaman yanındayız"

Sıcak havalarda özellikle su desteğini artırdıklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin etkisiyle kent merkezi ve kırsal bölgelerde mama ve su dağıtımlarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Muhtelif bölgelerde yer alan mamamatiklerimize düzenli olarak takviyeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da sıcak havalarda evlerinin önüne bir kap su bırakmalarını rica ediyoruz. Aliağa Belediyesi olarak sevimli dostlarımızın her zaman yanındayız" dedi. - İZMİR

Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai
Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai
Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai
Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai
Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai
Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai
Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Aliağa Belediyesi, Sokak Hayvanları, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aliağa'da sevimli dostlar için yoğun mesai - Son Dakika


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