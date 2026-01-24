Aliağa FK'dan Fethiyespor’a 3-1 Yenilgi - Son Dakika
Aliağa FK'dan Fethiyespor’a 3-1 Yenilgi

24.01.2026 19:19
Aliağa Futbol, Fethiyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek Play-Off mücadelesinde 2'de 2 yaptı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Aliağa Futbol deplasmanda Fethiyespor'u 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Aliağa FK, 25'inci dakikada Burak Süleyman'n golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı. Ev sahibi Fethiyespor dakikalar 57'yi gösterdiğinde Uğur Ayhan'ın golüyke tabelayı eşitledi: 1-1. Aliağa FK maçın 69'uncu dakikasında ilk golü atan Burak Süleyman'ın penaltısıyla bir kez daha üstünlüğü yakaladı: 1-2. Aliağa FK, 90 artı 5'inci dakikada Tahir Babaoğlu'nun golüyle galibiyeti perçinledi: 1-3. Bu sonucun ardından Aliağa FK puanını 37'ye çıkarırken, Fethiyespor ise 18 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Aliağa FK'dan Fethiyespor'a 3-1 Yenilgi
