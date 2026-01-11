Aliağa FK Deplasmanda Yenildi - Son Dakika
Spor

Aliağa FK Deplasmanda Yenildi

Aliağa FK Deplasmanda Yenildi
11.01.2026 12:23
Aliağa Futbol, Kahramanmaraş'a 2-0 yenilerek Play-Off hedefinden uzaklaştı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına Play-Off hattında giren Aliağa Futbol, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor'a 2-0 yenilerek avantaj kaybetti. Son 3 maçını kazanamayıp ilk yarıyı tamamlayan Aliağa FK, İstiklalspor yenilgisiyle iyice zirve hedefinden uzaklaştı. 31 puanda kalan sarı-siyahlılar son 5 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi.

Son olarak dış sahada 1461 Trabzon'u 3-0 yenen İzmir ekibi, Arnavutköy Belediyespor'a 1-0, Menemen FK'ya 2-1, Kahramanmaraş İstiklalspor'a da 2-0 yenilirken, Isparta 32 Spor'la 1-1, Bursaspor'la da golsüz berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yer alan Aliağa FK 2'nci hafta maçında 14 Ocak Çarşamba günü Süper Lig temsilcisi Samsunspor'u konuk edecek.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Aliağa FK Deplasmanda Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

12:35
SON DAKİKA: Aliağa FK Deplasmanda Yenildi - Son Dakika
