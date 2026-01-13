Aliağa Petkimspor Jaylon Brown'u Kadrosuna Kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Jaylon Brown'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce ligimizde Bursaspor ve Karşıyaka formalarını giymiş Jaylon Brown, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.