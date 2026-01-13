Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Jaylon Brown'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce ligimizde Bursaspor ve Karşıyaka formalarını giymiş Jaylon Brown, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor Jaylon Brown'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?