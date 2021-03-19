Aliağaspor FK 9 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika

Aliağaspor FK 9 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi

19.03.2021 16:27
Aliağaspor FK 9 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) şampiyonluktaki iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, transfer döneminde takıma kattığı 9 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) şampiyonluktaki iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, transfer döneminde takıma kattığı 9 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen törende Muğlaspor'dan orta saha oyuncusu Zeki Sinanoğlu, Kahramanmaraşspor'dan defans oyuncusu Bayram Çetin, TKİ Tavşanlı Linyitspor'dan orta saha oyuncusu Özkan Yılmaz, Belediye Kütahyaspor'dan forvet oyuncusu Mehmet Çağrı Alpaslan, Fatsaspor'dan sol bek oyuncusu Zihni Aydın, Yenişehir Belediye Spor'dan forvet oyuncusu Serdar Vefa Yeşil, Isparta 32 Spor'dan kaleci Ali Yasin Demir, Çaykur Rize Spor'dan kaleci Mert Kuleli ve Saruhanlı Belediye Spor'dan forvet oyuncusu Batuhan Doğrukıran kendilerini sarı siyahlılara bağlayan sözleşmelere imza attılar.

Büyük hedefleri olan bir takıma geldiğini belirten Zeki Sinanoğlu, "Geçmiş yıllarda da Aliağaspor FK adını sıkça duyuyordum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada profesyonel takımlardakinden çok daha iyi imkanlar var. Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Transferinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Mehmet Çağrı Alpaslan, Aliağaspor FK'yı bu yıl layık olduğu profesyonel lige çıkarmak için büyük bir mücadele vereceklerini söyledi.

İmkanları çok iyi bir kulübe geldiğini söyleyen Serdar Vefa Yeşil, "Aliağaspor FK'nın çok büyük hedefleri var. Bu hedeflerin bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Bizlere bu imkanları sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Aliağaspor FK Sportif Direktörü Burak Akyıldız ise imza töreni sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hakan Şapçı hocamızın takviye istediği mevkiler için 9 futbolcuyu takıma kattık. Yeni gelen arkadaşlarımızın takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Önemli sakatlıklar olmadığı müddetçe transferi sonlandırdık. 23 Mart Salı günü Antalya Belek'te sezon öncesi son hazırlıklar için kampa gireceğiz. 12 gün sürecek kampta 4 takımla hazırlık maçı oynayacağız. Lige iyi bir şekilde başlayarak sezon sonunda 3.Lige çıkmak istiyoruz" - İZMİR

Aliağaspor FK 9 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi
Aliağaspor FK 9 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi
Aliağaspor FK 9 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi
Aliağaspor FK 9 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi
Aliağaspor FK 9 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi

Belediye Kütahyaspor, Mehmet Çağrı, Spor Toto, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aliağaspor FK 9 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika Spor


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