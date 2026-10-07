Aliye Uzunatağan yıllar sonra büyük aşkını açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan, özel hayatına ilişkin yıllardır bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Usta oyuncu, 2012 yılında hayatını kaybeden meslektaşı Cüneyt Türel ile 10 yıl aşk yaşadığını belirterek, bu ilişkiyi hayatının unutulmaz birlikteliği olarak anlattı.

10 YIL SÜREN AŞKINI İLK KEZ ANLATTI

Aliye Uzunatağan, katıldığı programda özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine en son ne zaman aşık olduğu sorulan 74 yaşındaki oyuncu, geçmişte yaşadığı ve hayatında önemli bir yer bırakan ilişkisinden söz etti.

Uzunatağan, büyük aşkının kendisi gibi oyuncu olan Cüneyt Türel olduğunu açıkladı. İkilinin ilişkisinin yaklaşık 10 yıl sürdüğünü belirten usta oyuncu, o yıllarda çok mutlu olduğunu söyledi.

"ASIL EVLİLİK OYDU BENCE"

Cüneyt Türel ile ilişkisinin kendisi için taşıdığı önemi anlatan Uzunatağan, “10 yıl aşk yaşadık; asıl evlilik oydu bence” sözleriyle dikkat çekti. İkilinin yalnızca özel hayatlarında değil, mesleki anlamda da güçlü bir birliktelik yaşadığını belirten oyuncu, birlikte ürettiklerini ve tiyatro üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı.

CÜNEYT TÜREL'İN SON ANLARINI DA ANLATTI

Uzunatağan, Cüneyt Türel'in hayatının son döneminde de yanında olduğunu anlattı. Türel'in 2012 yılında hastanede tedavi gördüğü sırada yanına gittiğini belirten usta oyuncu, ona son kez seslendiği anı da paylaştı. Uzunatağan, Türel'in sesini duyduğunda gözlerini açtığını ifade etti.