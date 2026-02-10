Alman Otomotiv Sektörü İflas Eşiğinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Alman Otomotiv Sektörü İflas Eşiğinde

10.02.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VDA Başkanı Müller, yüksek maliyetler ve AB'nin düzenlemeleri yüzünden sektörde tarihi bir kriz yaşandığını belirtti.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, yüksek maliyetler ve Brüksel'in "gerçeklikten kopuk" düzenlemeleri nedeniyle sektörün tarihi bir kırılma noktasında olduğunu belirterek, yatırımların ve istihdamın hızla yurt dışına kaydığı uyarısında bulundu.

Müller, Birliğin Berlin'de düzenlenen yıllık basın toplantısında, Almanya ve Avrupa'daki yatırım koşullarının hızla kötüleştiğini vurguladı.

Müller, "Bu (yatırım koşullarının kötüleşmesi) endüstriyel kriz değil, Almanya'nın büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Almanya ve Avrupa'daki koşullar hızla kötüleşiyor. Bu durum, şirketleri ve özellikle küçük ve orta ölçekli otomotiv işletmelerini baskı altında bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Birçok otomotiv üreticisinin yatırımlarını yurt dışına taşıdığını hatta Avrupa Birliği'ndeki yatırımlardan vazgeçtiğini belirten Müller, "Yatırımların ve işlerin bu şekilde ülkeden kaçışının, ülkemizin refahı, sosyal ve siyasi istikrarı üzerinde sonuçları olacaktır." uyarısında bulundu.

Müller, VDA tarafından otomotiv tedarikçileri ve orta ölçekli üreticiler arasında yapılan güncel anketin sektördeki karamsarlığı gözler önüne serdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ankete katılan şirketlerin yüzde 72'si Almanya'daki yatırım planlarını askıya aldığını, iptal ettiğini veya yurt dışına taşıyacağını belirtti. Şirketlerin yüzde 28'i yatırımlarını doğrudan yurt dışına kaydırmayı planlarken, yüzde 19'u projelerini tamamen iptal ettiğini, yüzde 25'i ise belirsizlikler nedeniyle ertelediğini açıkladı."

Bu durumun istihdam üzerindeki etkilerine dikkati çeken Müller, katılımcı şirketlerin yaklaşık yarısının Almanya'daki iş gücünü halihazırda azalttığını, buna karşın yurt dışındaki operasyonlarında istihdamı koruduklarını veya artırdıklarını ifade etti.

"Brüksel gerçekleri reddediyor"

Müller, AB Komisyonu'nun yaklaşımını da sert bir dille eleştirerek, Brüksel'i "gerçeklikten kopuk" olmakla suçladı.

VDA Başkanı Hildegard Müller, "Brüksel'deki karar vericilerde sıklıkla bir gerçeklik reddi ve illüzyon haliyle karşılaşıyoruz. Ekonomik güç olmadan Avrupa'nın uluslararası alanda hiçbir ağırlığı kalmayacaktır. Ancak AB Komisyonu bu gerçeği henüz içselleştirebilmiş değil." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın merkezi planlama ve aşırı düzenleme modelinin başarısız olduğunu savunan Müller, ABD ve Çin gibi rakiplerin Avrupa'nın bu zayıflığından faydalanarak lider konuma yükseldiğini belirtti.

AB'nin 2035 yılı için planladığı içten yanmalı motor yasağını esnetme önerilerine de değinen VDA Başkanı, kağıt üzerindeki vaatlerin yeterli olmadığını söyledi.

Müller, "Emisyon kurallarında yüzde 90'lık bir azalma hedefleyip bunu yeni şartlara ve karmaşık gereksinimlere bağlamak, sektöre hiçbir rahatlama sağlamadığı gibi planlama güvenliğini de yok ediyor. Teknolojik serbestlik sadece vadedilmemeli, uygulamaya geçirilmelidir." dedi.

"Zihniyet değişikliği ve karar alma cesareti olmadan bu krizden çıkış mümkün değil"

Gerçek reformların önündeki en büyük engelin "tartışma yeteneğinin kaybı" olduğunu ifade eden Müller, yapıcı önerilerin siyasi çıkarlar uğruna kasıtlı olarak yanlış anlaşıldığını savundu.

Müller, "Popülistlerin bir aracı olan kasıtlı yanlış anlama taktiği, artık sosyal medya algoritmalarıyla beslenerek reformların önünde bir blokaj oluşturuyor. Zihniyet değişikliği ve karar alma cesareti olmadan bu krizden çıkış mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Zorlukların büyüklüğüne rağmen Almanya'nın inovasyon kapasitesine ve nitelikli iş gücüne güvendiğini belirten Müller, "Güçlü KOBİ yapımız ve endüstriyel yetkinliğimizle küresel standartları belirleyecek konumdayız. Ancak bunun için güvensizliğe dayalı aşırı düzenlemelerden kurtulmalı ve piyasa odaklı teşviklere yönelmeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Otomotiv Sektörü İflas Eşiğinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Galatasaray, Barcelona’dan istedi 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İran, İstanbul’dan neden vazgeçti Bakan Fidan açıkladı İran, İstanbul'dan neden vazgeçti? Bakan Fidan açıkladı
Fenerbahçe’nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon
Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran’ın Türkiye’deki 6 aylık macerası Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran'ın Türkiye'deki 6 aylık macerası
Melis İşiten’den ağızları açık bırakan itiraf Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:43:17. #7.11#
SON DAKİKA: Alman Otomotiv Sektörü İflas Eşiğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.