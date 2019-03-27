Son Dakika Haberleri: Almanya'da Nevruz Kutlaması

Almanya'da Nevruz Kutlaması

17 dakika önce

Türk Konseyi Genel Sekreterliği koordinasyonu ve Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığının himayesinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk Keneşi Nevruz Konseri düzenlendi.

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Türk Konseyi Genel Sekreterliği koordinasyonu ve Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığının himayesinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk Keneşi Nevruz Konseri düzenlendi.

Konserde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Başkurdistan, Saha- Yakut ve Gagauz Özerk Yeri'nden gelen Türk dünyası sanatçıları, davetlileri nevruz sevinciyle buluşturdu.

Burada bir konuşma yapan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türk dünyasının yetişmiş insan kapasitesi, zengin yer altı kaynakları ve ekonomik potansiyeli ile gelecek için umut verdiğini söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Büyükelçi Aydın'a ev sahipliği için teşekkür ederek Almanya'nın başkentinde bu organizasyonu düzenlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaseinov, ilkbaharın gelişini simgeleyen nevruzun geniş coğrafyada kutlandığını ve Türk kültür ve sanatını korumayı amaçlayan TÜRKSOY'un kuruluşundan bu yana bu bayramı her yıl kutladığını ve BM, UNESCO gibi kuruluşlarda da bu kapsamda etkinlikler düzenlediklerini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Türkiye, Güncel
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