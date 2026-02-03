Almanya'da Yoksulluk Riski Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Almanya'da Yoksulluk Riski Artıyor

03.02.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Almanya nüfusunun %21,2'si yoksulluk veya toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya.

Almanya'da, geçen yıl ülke nüfusunun yüzde 21,2'sine tekabül eden 17,6 milyon kişi yoksulluk veya toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Avrupa Birliği (AB) genelinde uygulanan "Gelir ve Yaşam Koşulları" (EU-SILC) 2025 yılı verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025'te Almanya nüfusunun yüzde 21,2'sini temsil eden 17,6 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkilendi. Bir başka deyişle, her beş kişiden biri yoksulluk ya da toplumsal dışlanma sorunu yaşadı.

2024'te ülke nüfusunun yüzde 20,9'una karşılık gelen 17,6 milyon kişi, yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

2017 yılında yüzde 19 (15,5 milyon kişi) olan bu oran, son yıllardaki artış eğilimini sürdürdü.

En yüksek risk işsizlerde

Geçen yıl gayrisafi milli hasılası (GSMH) 5 trilyon avro üzerinde hesaplanan Almanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 16,1'ine denk gelen 13,3 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı. Bir yıl önce bu oran yüzde 15,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis raporuna göre yoksulluk riski, hane halkı yapısı ve çalışma durumuna göre büyük farklılık gösteriyor.

Yalnız yaşayanlar için risk oranı yüzde 30,9, tek ebeveynli hanelerde yaşayanlar için yüzde 28,7 olarak ölçüldü. Yoksulluktan en çok etkilenen grup ise yüzde 64,9'luk oranla işsizler oldu. Emeklilerde bu oran yüzde 19,1 ile genel ortalamanın altında kaldı.

Yoksulluk sınırı aylık 1446 avro

AB standartlarına göre, medyan gelirin yüzde 60'ından daha azına sahip olan bireyler yoksulluk riski altında kabul ediliyor. 2025 yılı verilerine göre Almanya'da bu eşik, tek başına yaşayan bir birey için aylık net 1446 avro, 14 yaşından küçük iki çocuğu olan iki yetişkin için ise aylık 3 bin 36 avro olarak belirlendi.

Uzmanlar, yoksulluktaki artışın arkasındaki temel nedenlerin başında büyük şehirlerdeki kontrolsüz kira artışları ve enerji maliyetlerinin geldiğine dikkati çekiyor.

Maddi kaynakları sınırlı olan bireylerin kira, ev kredisi ve ısınma gibi temel giderleri ödemekte zorlandığı; tatile çıkma veya ani giderleri karşılama gibi olanaklardan yoksun kaldığı kaydedildi.

2025 itibarıyla 13,3 milyon kişi (yüzde 16,1) doğrudan gelir yoksulluğu sınırının altında yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yoksulluk, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Yoksulluk Riski Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:16
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:33:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya'da Yoksulluk Riski Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.