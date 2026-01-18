Almanya'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
Almanya'dan Trump'a Tepki

18.01.2026 00:06
Almanya, Trump'ın Grönland planı nedeniyle gümrük vergilerine tepki gösterdi, istişarede.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma planına yönelik tutumları nedeniyle Almanya'nın da aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan yüzde 10'luk gümrük vergisi yaptırımlarına ilişkin, Avrupalı ortaklarla istişare halinde olduklarını belirterek, "Uygun yanıtları belirleyeceğiz" dedi.

Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tutumları nedeniyle Avrupa ülkelerine özel gümrük vergileri uygulanması kararına tepki verdi. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın Trump'ın gümrük vergileri açıklamasını dikkate aldığı belirtildi. Sözcü Kornelius, Trump'ın açıklamaları sonrasında Almanya'nın Avrupalı ortaklarıyla yakın istişare halinde olduğunu bildirdi. Sözcü, "Uygun zamanda yanıtları belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Grönland topraklarını satın almasına yönelik planlarına karşı çıkan ve aralarında Almanya'nın da bulunduğu 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergileri getirileceğini duyurmuştu. Trump, 1 Şubat'tan itibarıyla Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

