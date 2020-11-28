Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: "Korona virüs tedbirleri bahar aylarına kadar sürebilir" - Son Dakika

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik yaptığı açıklamada, kısıtlamaların 2021'in bahar aylarına kadar devam edebileceğini ifade etti.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında günlük hayata yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler devam ediyor. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Alman basınına yaptığı açıklamada, ülkede yürürlükte olan kısmi karantina tedbirlerinin korona virüs enfeksiyonların kontrol altına alınamaması halinde 2021'in bahar aylarına kadar uzatılabileceğini açıkladı. Altmaier, Almanya'nın büyük bölgelerinde 100 bin kişi başına 50'den fazla enfeksiyon vakası varken, her şeyi net olarak söylemenin olmadığını belirtti. "Önümüzde 3 ila 4 uzun ayımız var" diyen Altmaier, "Kısıtlamaların 2021'in ilk aylarında devam etmesi mümkündür" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çarşamba günü ülkenin 16 eyaletinin başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede Covid-19 önlemlerini en az 20 Aralık'a kadar uzatmak ve sıkılaştırmak için anlaşmaya varmıştı. Almanya, Kasım ayı başlarında barlar ve restoranlar kapatılırken, ancak okulların ve dükkanların açık kalmasına izin verilmişti. Önlemler vakaların katlanarak büyümesini durdururken, günlük vaka sayısı halen yüksek seviyede seyrediyor.

Almanya'da Robert Koch Enstitisü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 695 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 28 bin 89'a yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 369 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 15 bin 965'e ulaştığı aktarıldı. - BERLİN