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Alperen Ocakları Antalya'da yangın bölgesindeki çalışmalara katıldı - Son Dakika

Alperen Ocakları Antalya'da yangın bölgesindeki çalışmalara katıldı

07.08.2021 12:23
Alperen Ocakları Antalya'da yangın bölgesindeki çalışmalara katıldı, System.String[]

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Av. Samet Bağcı, Antalya'da gerçekleşen yangın bölgelerinde yapılan çalışmaları yerinde görmek ve il teşkilatları tarafından bölgeye gönderilen yardım tırlarını teslim etmek için ekibiyle birlikte bölgedeki çalışmalara katıldı.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Av. Samet Bağcı, Antalya'da gerçekleşen yangın bölgelerinde yapılan çalışmaları yerinde görmek ve il teşkilatları tarafından bölgeye gönderilen yardım tırlarını teslim etmek için ekibiyle birlikte bölgedeki çalışmalara katıldı.

Yangın bölgesine gelen Bağcı ilk gelen yardım tırlarıyla birlikte Manavgat bölgesinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezi ve Kızılay'a bağlı soğuk su depolarına ziyaret gerçekleştirdi. İl teşkilatında görevli arkadaşlarının yardım indirme faaliyetlerini katılan Bağcı sonrasında da yangın sebebiyle neredeyse canlı hayatın kalmadığı Kalemler köyünde gece geç saatlerde incelemelerde bulundu.

Ertesi gün sabah saatlerinde Uşak valisinin de katılımı ile Uşak Alperen Ocakları tarafından Antalya'ya uğurlanan yardım tırının da içinde bulunduğu diğer yardımları Alanya bölgesinde karşıladı. Bir kısmı Alanya Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Bölgesi'ne bırakılan yardımların kalan kısmı ise İhtiyaç olan bölgelere dağıtılmak üzere teşkilat mensubu arkadaşlarıyla birlikte başkaca koordinasyon merkezlerine gönderildi. Sonrasında Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı ve mağdur ailelerle birlikte yangından büyük yara alan Güzelbağ'da cuma namazını kılarak kendileriyle bölgeyle ilgili istişarelerde bulundu. Cuma namazı sonrası Güzelbağ bölgesinde ihtiyaç sahibi mağdur aileleri ziyaret eden Bağcı, yangın sebebiyle küle dönen bir evde yaşayan küçük Özlem'in tabletinin yandığını ifade etmesi üzerine de kendisine bir tablet sözü verdi. Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı olarak bölgedeki yaralar sarılana kadar tüm teşkilatlarıyla birlikte sahada olacağını ifade eden Genel Başkan Bağcı, iki günlük yoğun programların ardından gece uçağıyla birlikte bölgeden ayrıldı. - ANKARA

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Alperen Ocakları Antalya'da yangın bölgesindeki çalışmalara katıldı - Son Dakika


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