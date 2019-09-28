Altay: 3-3

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Sarper Barış Saka xx, Önder Yılmaz xx, Mehmet Emin Tuğral xx

ADANASPOR: İrfan Can xx- Veli xxx, Hakan xx, Giorgi xx, Sinan xx, Enes xx (Dk.67 Özgür x), Serhat xx, (Dk.74 Moussa x), Furkan xx, Renan xxx, Rodrigues xx (Dk.62 Utku x), Eze xxx

ALTAY: Emre x Deniz x (Dk. 67 Oğuz Han x), Deyrinio xx, Lopez xx, Andreas xx (Dk.78 Leandro x), Anton xxx (Dk.88 Eren ?), Marco xxx, Abdülkerim xx, Erhan x, Gençer xx, Özgür xx

GOLLER: Dk.11 Eze, Dk.36 Renan, Dk.67 Veli (Adanaspor), Dk.17 ve Dk.45 Anton, Dk.90 Marco (P) (Altay)

SARI KARTLAR: Marco, Aldülkerim, Deyrinio, Anton (Altay), Furkan, İrfan, Renan (Adanaspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Altay ile 3-3 berabere kaldı.

11'inci dakikada Adanaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta hızla ileri çıkan Giorgi'nin ortasında arka direkte Eze'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

17'nci dakikada Deyrinio'nun orta sahadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Marco'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

36'ncı dakikada Renan'ın serbest vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

45'inci dakikada Antreas'ın pasında ceza sahası içinde Anton, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

68'inci dakikada Altay ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Veli, topu ağlara yolladı. 3-2

90'ıncı dakikada Altay penaltı kazandı. Topun başına geçen Marco, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-3

Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

- Adana