Altay'da Gençer gün sayıyor - Son Dakika

Altay'da Gençer gün sayıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak futbola ara veren Gençer Cansev, yeşil sahalara dönmek için sabırsızlanıyor.

Altay'da Gençer gün sayıyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak futbola ara veren Gençer Cansev, yeşil sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. İzmir'de 4 Aralık 2019'da Trabzonspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında talihsiz bir sakatlık geçiren tecrübeli stoper, 1, 2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Uzun süre tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu belirten Gençer, "Zor bir dönemden geçtim. İlk etapta tedavi süreci zor geçti. Psikolojik olarak da etkilendim. Şimdi her şey daha kolay. Temmuz ayının başında tam anlamıyla hazır olacağımı düşünüyorum. Ben son 4 maçta oynayacakmış gibi hazırlanıyorum, takdir teknik ekibin olacak" diye konuştu.

"DOKTORUM AMELİYAT OLMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİĞİNDE BÜYÜK ŞOK YAŞADIM"

Sakatlandığı sırada yürüyerek sahadan çıktığını belirten Gençer, "Kulüp doktorumuz dahil kimse çapraz bağ sakatlığı beklemiyordu. MR'da kopuk gözüküyordu ancak dizimi güçlendirebiliriz diye düşündük. İstanbul'da doktorum Mustafa Karahan ameliyat olmam gerektiğini söylediğinde büyük şok yaşadım. Yanımda olan eşim ağlamaya başladı. Ben de doktorumun yanından ayrılıp arabama bindiğimde durumu idrak ettim ve göz yaşlarımı tutamadım. Bir hafta sonra ameliyat oldum. İlk bir ay çok zordu. Sağ olsunlar ailem, taraftarımız, yönetimimiz, arkadaşlarım her zaman yanımdaydı. Ayağa kalkamamak, ayağını kıpırdatamamak çok üzücüydü. Fizik tedavi ile sabah akşam günde 6-7 saat çalıştım" dedi.

"SÜPER LİG YARIŞINDA TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Tedavi sürecinde takım arkadaşlarını hiç yalnız bırakmadığını kaydeden deneyimli savunmacı, "Değneklerle yürümeye başladığımda idmanı ziyaret ettim. Bursa deplasmanına özel aracımla gittim. Takım arkadaşlarım bana çok destek vermişti, ben de onları Süper Lig yarışında yalnız bırakmak istemedim. Soyunma odasındaki bir sözümün onları motive edebileceğini düşündüm. Bana manevi açıdan çok destek verdiler" şeklinde konuştu.

"EN KÖTÜ PLAY-OFF'A KALIRIZ"

Süper Lig için iddialı olduklarını söyleyen Gençer, "Yalçın hocanın gelmesiyle iyi bir ivme yakaladık. Şampiyonluk ortalamasıyla gidiyorduk. Takım çok iyi çalışıyor. Süper Lig'e ilk 2'den çıkabileceğimizi düşünüyorum. En kötü Play-Off'a kalırız" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Gençer gün sayıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek         
17:27
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor         
17:16
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli         
17:15
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı         
16:59
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı         
16:57
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım         
16:50
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde         
16:47
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı         
16:47
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı         
16:42
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek         
16:41
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı         
16:36
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar         
16:28
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var         
16:24
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı         
16:13
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu 66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu         
16:06
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı         
15:59
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor         
15:53
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti         
15:42
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı         
15:34
Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü         
15:33
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti         
15:19
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı         
15:10
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti         
15:09
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak         
15:05
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı         
14:59
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı         
14:54
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı         
14:53
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar         
14:32
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı         
14:29
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 17:57:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'da Gençer gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]