Altıeylül projelerin kaynağı olacak - Son Dakika

Altıeylül projelerin kaynağı olacak

19.03.2021 15:36
Altıeylül projelerin kaynağı olacak, System.String[]

Altıeylül Belediye Başkanlığında Başkan Hasan Avcı tarafından gerçekleştirilen toplantıda Altıeylül'ün vizyon projeleri ile ilgili kararlar alındı.

Altıeylül Belediye Başkanlığında Başkan Hasan Avcı tarafından gerçekleştirilen toplantıda Altıeylül'ün vizyon projeleri ile ilgili kararlar alındı. Altıeylül Belediyesi öz kaynaklarından yaptığı tasarrufla gerçekleştirdiği projeleriyle kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Geleceği inşa edecek neslin yarınları için çalışıyorlar

Projelerin planlama ve hayata geçirilme sürecindeki her aşamayı titizlikle takip eden Başkan Avcı, Altıeylül sakinlerinin yaşam kalitesini arttıracak projelerin yanı sıra spor, kültür, sanat ve eğitim gibi toplumun diğer zaruri ihtiyaçlarına da cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Altıeylül Belediyesi tarafından geçekleştirilen ve 2021 yılında bitirilmesi planlanan Hasan Can Kültür Merkezi, Altıeylül'ün ilk kültür merkezi olma özelliğini taşıyor. Aynı şekilde sosyal sorumluluk projelerinin merkezi olan ALGEM'in yeni binasının da 2021 yılında bitirilmesi planlanıyor. Geleceğe yatırım projeleri arasında bulunan Konakpınar Gençlik Merkezi de yaz ayları içerisinde tamamlanarak hizmete girecek. Genç nesle yapılan yatırımlar arasında başta Millet Kıraathaneleri olmak üzere sürdürülen tüm projeler, Altıeylül Belediyesi'nin geleceğimizi inşa edecek neslin yarınlarına büyük bir yatırım olarak göze çarpıyor.

Tüm projeler millete hizmet etme aşkıyla gerçekleştiriliyor

Gerçekleştirilen toplantıda Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi, G.O.P. Mahallesi'nde yapılması planlanan kapalı yüzme havuzu ve Millet Kıraathanesi, Gümüşçeşme Mahallesi'nde gerçekleşecek halı saha düzenlemeleri ve Millet Kıraathanesi gibi birçok çalışma masaya yatırıldı. Seyyit Ahmet Arvasi Parkı ve Millet Kıraathanesi ile ilgili de vatandaşların görüşleri alınarak gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için anket uygulanması planlanıyor. Vatandaşların merakla beklediği ve bittiğinde sadece bir pazar yeri olmakla kalmayarak bölgenin birçok ihtiyacına cevap verecek olan Plevne Kapalı Pazar Yeri'nin projesi güncellenerek tekrar ihaleye çıkılacak. Planladıkları ve hayata geçirdikleri tüm projeleri millete hizmet etme aşkıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Avcı "Altıeylül'ümüz için yapımı devam eden ve planlanan projeleri değerlendirmek üzere Proje ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile bir araya geldik. Plevne, Sultan Alparslan ve Sabri Uğur Millet Kıraathaneleri, Hasan Can Kültür Merkezi, Algem, Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Kapalı Yüzme Havuzu, Plevne Kapalı Pazar Yeri, G.O.P. Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Millet Kıraathanesi, Konakpınar Gençlik Merkezi ve Seyyit Ahmet Arvasi Parkı ve Millet Kıraathanesi ve daha nice projelerle ilçemizi geliştirerek, yaşamaktan keyif alacağınız bir Altıeylül'ü inşa etmek istiyoruz. Tüm çalışmalarımızın da kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Altıeylül'de bayrağı devraldığımız günden bugüne, gecemizi gündüzümüze katarak tüm mesai arkadaşlarımızla yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Projeler, şantiyeler, arazi çalışmaları ve diğer tüm belediye hizmetlerini gerçekleştirirken Altıeylül'ümüze hizmet etmenin huzuru içerisinde yorgunluk nedir inanın hissetmiyoruz. Bizler bu millete hizmet etmeyi kendimize görev edindik. Mevlam ömür ve izin verdiği sürece de milletimize hizmet etmekten gurur duyacağız" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül projelerin kaynağı olacak
Altıeylül projelerin kaynağı olacak
Altıeylül projelerin kaynağı olacak
Altıeylül projelerin kaynağı olacak
Altıeylül projelerin kaynağı olacak
Altıeylül projelerin kaynağı olacak
Altıeylül projelerin kaynağı olacak

Hasan Avcı, Altıeylül, Yatırım, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıeylül projelerin kaynağı olacak - Son Dakika


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