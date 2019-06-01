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Altınordu'nun gözü Barış'ta

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcusu Barış Alıcı'nın geleceğini dikkatle takip ediyor.

Altınordu'nun gözü Barış'ta, System.String[]

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcusu Barış Alıcı'nın geleceğini dikkatle takip ediyor. İzmir ekibi, geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanan ancak yeterince şans bulamayan 21 yaşındaki genç oyuncunun Fenerbahçe'deki durumuna göre hareket edecek. Barış'ın yeniden kiralık listesine konulması durumunda Altınordu, eski futbolcusunu yuvaya döndürmek için devreye girecek. 
BERKE İLE GİTTİ 
Kırmızı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Barış'ı istediği ancak Fenerbahçe'nin sağ kanatta görev alan genç futbolcuyu stoper Sadık transferine karşılık Yeni Malatyaspor'a gönderdiği ifade edildi. Barış, profesyonel olduğu Altınordu'da 2017-18 sezonunda attığı 10 golle tüm dikkatleri üzerine çekerek kaleci Berke Özer ile birlikte geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:15 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Altınordu, Spor
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