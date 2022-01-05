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Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin! - Son Dakika

Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!

05.01.2022 13:26
Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!

Kahvaltıların ve özellikle pasta ürünlerinin vazgeçilme ürünü olan yumurtayla ilgili çok önemli bir uyarı geldi. Vatandaşlara yapılan uyarıda özellikle kümes hayvancılığı şeklinde üretilen yumurtalar için dikkat edilmesi gerekenler sıralandı ve sağlıksız olduğu vurgusu yapıldı. 0, 1, 2 ve 3 nolu barkodlara dikkat edilmesi çağrısı yapan uzmanlar, asla tüketilmemesi gereken yumurtayı açıkladı.

Türkiye'de yaklaşık 120 milyon tavuk, yumurta üretimi için yetiştiriliyor. 40 marka kafes hayvanlarını kurtarmak için harekete geçti. Neredeyse tamamı kanatlarını dahi açamayacakları kadar kalabalık ve dar kafeslerde tutulan bu tavuklar, tüneme, eşeleme ve follukta yumurtlama gibi en temel ihtiyaçlarını dahi gerçekleştiremiyor. Tavuklar kanatlarını bile açamadıkları tel kafeslere hapsediliyor. Bu kafeslerde bir tavuk başına A4 kağıdı kadar alan düşüyor. Hayvanlar hiçbir doğal içgüdülerini yerine getiremiyorlar. Uzmanlar buradan elde edilen yumurtaların da sağlıksız olduğunu söylüyor.

KAFES YUMURTASINDA SALMONELLA RİSKİ

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından yapılan araştırmada, kafes yumurtası tesislerinde Salmonella riskinin 5 kat fazla olduğunu tespit etti. Dünyada kafesleri terk etme yolunda büyük adımlar atıldı. Brezilya'nın en büyük 4 perakendecisi, kafes yumurtası satışlarını sonlandıracaklarını açıkladı. Çekya, Avusturya, Almanya ve ABD'nin 10 eyaletinde kafes yumurtacılığını yasaklayan yasalar geçti. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nde kafes yumurtacılığının 2027'den itibaren yasaklanacağını duyurdu.

MUTLU TAVUKLARIN ORGANİK YUMURTALARI

Uzman Diyetisyen Merve Oğuz, beslenme konusunda şu önerilerde bulundu: Yapılan çalışmalarda, geleneksel ve organik sistemlerde tutulan tavukların yumurtalarının vitamin, kolesterol, kalsiyum ve potasyum içeriklerinde önemli derecede farklılıklar bulundu. Altın standartlarda bir yumurta tüketmek istiyorsanız, insani şartlarda yetiştirildiğine emin olduğunuz, mutlu tavuklardan elde edilen organik yumurtalar sizin için en ideali olur.

Independent Türkçe'ye konuşan Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Engin Arıkan, "Türkiye'de 2018 yılından itibaren yumurtaların hangi sistemde üretildiğinin etiketlerdeki barkodlarda belirtmenin yasal zorunluluk haline gelmesiyle birlikte tüketicinin satın aldığı yumurtanın hangi koşullarda yetiştiğini anlaması ve bilinçli bir tercih yapması kolaylaştı. 0, 1, 2 barkodları sırasıyla; organik, serbest dolaşım ve kümes sistemlerinde üretilen yumurtalarda kullanılır. 3 barkodu yumurtanın kafes sisteminden elde edildiğini gösteriyor" bilgisini paylaştı.,

KAFES SİSTEMİYLE ELDE EDİLEN YUMURTALARI YERSEK NE OLUR?

"Kafeste yaşayan tavuklar; mısır, soya gibi ürünlerden oluşan bir yem tüketmek zorunda" diyen Tarım Ekonomisi Agroekoloji alanında uzman olan Prof. Dr. Tayfun Özkaya, "Kafeste yaşayan tavuklar mısır, soya gibi ürünlerden oluşan bir yem tüketmek zorunda. Bu tavukların yumurtaları çok sağlıksız. Merada serbestçe otlayan, eşinen, kanatlarını rahatça açabilen, güneşlenen tavukların yumurtalarının insanlar için daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. Omega 3, KLA gibi insan sağlığı için hayati bazı yağ asitlerinin yeşil alanlarda otlayan tavukların yumurtalarında yüksek düzeyde olduğu araştırmalarla saptandı" şeklinde bilgi verdi

YORUMLAR (2)
  • Nermin Fistikçı: yumurta üretimi tavuk üretimi bakımı beslenmesi kim kontrol ediyor. yemeyin. biz denetci değiliz biz tüketiciyiz. kim yetkili ise sağlığımız korumak zorunda bir zahmet görevleri yapsınlar izin vermesinler. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ethem Çetim : :))) YUMURTA TÜKETMEK Mİ SİZ GELEN ZAMLARDAN Bİ HABERSİNİZ SANIRIM... :((( 1 SENEDE TAM 0 ÜN ÜZERİNDE ZAM GELDİ..BURDAN BŞR YETKİLİ GÖRÜP ARAŞTIRIR UMARIM... Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin! - Son Dakika
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