Amasya'da Motosikletli Çocuğun Polise Çarpması - Son Dakika
Amasya'da Motosikletli Çocuğun Polise Çarpması

31.01.2026 18:18
Polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polise çarparak yaralanmasına neden oldu.

Amasya'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli çocuk, yaklaşık 2 kilometre ötede önüne çıkan polise çarparak ayağının kırılmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşova kavşağı mevkiinde uygulama yapan polislerden kaçan motosiklet sürücüsü M.D. (16), civarda yaklaşık 2 kilometre dolaştıktan sonra Eski Ziyaret Köprüsü üstünde önüne çıkan polise çarpıp geri kaçmaya çalıştı. Yaralanan trafik polisi Muhammed Yakup Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun ilk belirlemelere göre sağ ayağında kırık oluştuğu öğrenildi. Motosikletli M.D., polisler tarafından emniyete götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastaneye gelen Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, geçmiş olsun dileğini paylaştığı personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Personelinin ailesiyle de görüşen Saraç, 6 aylık bebeğini de kucağına alıp bir süre ilgilendi. - AMASYA

Kaynak: İHA

