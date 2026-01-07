Amasya'dan Hatay'a Oyuncak Sevgisi

AMASYA'da bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, "Kumbaram Mutlu Çocuklar Umutluö projesi kapsamında harçlıklarını biriktirerek aldıkları oyuncakları Hatay'daki akranlarına gönderdi.

Kentte bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunda eğitim gören 170 öğrenci, Değerler Eğitimi kapsamında yürütülen proje doğrultusunda Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Kumlu Nene Hatun Anaokulu öğrencileri için oyuncak aldı. Öğrenciler, harçlıklarıyla alınan oyuncakları öğretmenleriyle birlikte paketleyerek kolilere koydu.

HARÇLIKLAR HATAY'DAKİ ÇOCUKLAR İÇİN BİRİKTİ

Projeye öncülük eden öğretmenlerden Anıl Üneş, "Değerler Eğitimi kapsamında 'Kumbaram Mutlu Çocuklar Umutlu' projemizi okulumuzda başlattık. Sınıflarımızda çocuklarımızla birlikte yaptığımız kumbaralarla, onların harçlıklarını biriktirdik. Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Kumlu Nene Hatun Anaokulu öğrencileri için oyuncaklar satın aldık. Bu oyuncakları çocuklarımızla beraber paketleyip Hatay'a göndereceğiz. Bizler çok mutlu olduk, oradaki çocuklarımızın da çok mutlu olacağına inanıyoruz. Amasya Merkez Zübeyde Hanım Anaokulu olarak oradaki bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruzö dedi.

'ONLAR MUTLU OLACAĞI İÇİN BEN DE ÇOK MUTLUYUM'

Anaokulu öğrencilerinden İlay Şahin (4) ise duygularını,"Biz Hatay'daki arkadaşlarımıza oyuncak göndereceğiz. Harçlıklarımızı biriktirdik. Çok mutlu olduk. Şu anda kalbim sevgiyle dolu. Onlar mutlu olacağı için ben de çok mutluyum. Tüm Zübeyde Hanım Anaokulu çocukları çok mutlu. Şimdi Nene Hatun Anaokulu da mutlu olacak" diye konuştu.

Paketlenen oyuncak kolileri, teslim edilmek üzere Hatay'a gönderildi.