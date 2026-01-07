Amasya'dan Hatay'a Oyuncak Sevgisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Amasya'dan Hatay'a Oyuncak Sevgisi

07.01.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'daki anaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla Hatay'daki akranlarına oyuncak gönderdi.

AMASYA'da bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, "Kumbaram Mutlu Çocuklar Umutluö projesi kapsamında harçlıklarını biriktirerek aldıkları oyuncakları Hatay'daki akranlarına gönderdi.

Kentte bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunda eğitim gören 170 öğrenci, Değerler Eğitimi kapsamında yürütülen proje doğrultusunda Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Kumlu Nene Hatun Anaokulu öğrencileri için oyuncak aldı. Öğrenciler, harçlıklarıyla alınan oyuncakları öğretmenleriyle birlikte paketleyerek kolilere koydu.

HARÇLIKLAR HATAY'DAKİ ÇOCUKLAR İÇİN BİRİKTİ

Projeye öncülük eden öğretmenlerden Anıl Üneş, "Değerler Eğitimi kapsamında 'Kumbaram Mutlu Çocuklar Umutlu' projemizi okulumuzda başlattık. Sınıflarımızda çocuklarımızla birlikte yaptığımız kumbaralarla, onların harçlıklarını biriktirdik. Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Kumlu Nene Hatun Anaokulu öğrencileri için oyuncaklar satın aldık. Bu oyuncakları çocuklarımızla beraber paketleyip Hatay'a göndereceğiz. Bizler çok mutlu olduk, oradaki çocuklarımızın da çok mutlu olacağına inanıyoruz. Amasya Merkez Zübeyde Hanım Anaokulu olarak oradaki bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruzö dedi.

'ONLAR MUTLU OLACAĞI İÇİN BEN DE ÇOK MUTLUYUM'

Anaokulu öğrencilerinden İlay Şahin (4) ise duygularını,"Biz Hatay'daki arkadaşlarımıza oyuncak göndereceğiz. Harçlıklarımızı biriktirdik. Çok mutlu olduk. Şu anda kalbim sevgiyle dolu. Onlar mutlu olacağı için ben de çok mutluyum. Tüm Zübeyde Hanım Anaokulu çocukları çok mutlu. Şimdi Nene Hatun Anaokulu da mutlu olacak" diye konuştu.

Paketlenen oyuncak kolileri, teslim edilmek üzere Hatay'a gönderildi.

Kaynak: DHA

Amasya, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'dan Hatay'a Oyuncak Sevgisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:48:41. #7.11#
SON DAKİKA: Amasya'dan Hatay'a Oyuncak Sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.