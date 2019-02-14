Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali Hazırlıkları

Amasya
Uluslararası Atatürk
, Kültür ve Sanat Festivali üst kurulu toplantısı, Amasya Valisi Osman Varol başkanlığında yapıldı.
Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Varol, bu yıl Amasya Tamimi'nin 100. yılı olması münasebetiyle daha kapsamlı ve coşkulu bir kutlama gerçekleştirileceğini söyledi.
Festival programı için komite üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Varol, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün Amasya Tamimi ile milli mücadeleyi başlatmasının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında her sene 12-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen, hem ulusal hem de uluslararası platformda şehrimizin tanıtımında önemli bir yere sahip olan Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali'ni bu sene daha kapsamlı kutlamayı planlıyoruz." dedi.
Toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün
, Amasya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay
, Vali Yardımcıları Mehmet Ercan Aslantaş
, Ferhat Burakgazi ve Turgay İlhan, ilçe kaymakamları ve kutlama komitesi üyeleri katıldı.