Amed Sportif, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.
Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor karşılaşması, 15 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
