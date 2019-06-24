Son Dakika Haberleri: Amiral Turgut Reis, Bodrum'da anıldı
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Amiral Turgut Reis, Bodrum'da anıldı

50 dakika önce

ÜNLÜ Türk denizcisi Amiral Turgut Reis, ölümünün 454'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Bodrum'a bağlı Turgutreis Mahallesi'nde anıldı.

Amiral Turgut Reis, Bodrum'da anıldı, System.String[]
ÜNLÜ Türk denizcisi Amiral Turgut Reis, ölümünün 454'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan  Bodrum'a bağlı Turgutreis Mahallesi'nde anıldı.
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı Donanması'nda önemli görevlere getirilen Amiral Turgut Reis (1485-1565), ölümünün 454'üncü yılında doğum yeri Bodrum Turgutreis'te törenle anıldı. Bodrum Belediyesi'nce Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na ve Şevket Sabancı Parkı'ndaki Turgut Reis Heykeli'ne çelenk sunuldu. Anma törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumlu gaziler, bölge muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu'nca Turgutreis Marşı ile başlayan mini bir konser verildi. Kaptan-ı Derya Amiral Turgut Reis'i anma programları kapsamında akşam ise Turgutreis Atatürk Meydanı'nda Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu Ulusal Marşlar ve popüler şarkıların seslendirildiği bir konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser sonrasında ise Turgutreis ve Karabağ Mahalleleri'ndeki camilerde Kur'an-ı Kerim okunup, ardından lokma dağıtıldı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
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