Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanlığına Güngör seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanlığına Güngör seçildi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanlığına Güngör seçildi
16.01.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanlığı olağanüstü genel kurulu tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşti.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanlığı olağanüstü genel kurulu tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Olağanüstü genel kurulunda üyelerin oy birliği ile başkanlığa Şırnak Şehit, Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı olarak yıllardır görev yapan ve terörle mücadelede ailesinden 40'dan fazla şehit veren Mehmet Güngör seçildi.

Ankara'da yapılan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanlığı olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mehmet Güngör, hizmetini tüm şehit yakınları ve güvenlik korucularını kapsayacak şekilde genişleterek sürdüreceğini söyledi. Delegelerin teveccühüyle kutsal bir makama getirilmesinin şeref olduğunu dile getiren Güngör, vatanın bölünmez bütünlüğü için tüm imkanların seferber edileceğini ve üzerlerine düşen her şeyi seve seve yapacaklarını kaydetti.

Gündüz'den Güngör'e tebrik

Terör Gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptığı açıklamada Mehmet Güngör'ü tebrik etti. Gündüz, "Ailesinden 40'dan fazla şehit bulunan, vatanı için bedel ödemiş, milletine sadakati tartışmasız, ay yıldızlı al bayrağımız uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış gerçek bir vatan sevdalısı olan Mehmet Güngör kardeşimin Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'nun yapılan olağanüstü genel kurulunda kıymetli delegelerin tercihiyle genel başkan görevine layık görülmesi son derece anlamlı ve yerindedir. Şehit kanıyla sulanmış bu aziz toprakların sahipsiz olmadığını her duruşuyla gösteren bir dava adamı olarak, Güvenlik Korucularımızın hakkını ve hukuklarını savunma mücadelesini sonuna kadar vereceğinden şüphemiz yoktur. Devletine sadakati, milletine bağlılığı tartışma götürmeyen bir isim olarak üstlendiği bu kutsal görev hayırlı olsun. Mehmet Güngör Genel Başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanlığına Güngör seçildi - Son Dakika

Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:25:28. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanlığına Güngör seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.