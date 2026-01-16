Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanlığına Güngör seçildi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanlığı olağanüstü genel kurulu tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Olağanüstü genel kurulunda üyelerin oy birliği ile başkanlığa Şırnak Şehit, Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı olarak yıllardır görev yapan ve terörle mücadelede ailesinden 40'dan fazla şehit veren Mehmet Güngör seçildi.

Ankara'da yapılan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanlığı olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mehmet Güngör, hizmetini tüm şehit yakınları ve güvenlik korucularını kapsayacak şekilde genişleterek sürdüreceğini söyledi. Delegelerin teveccühüyle kutsal bir makama getirilmesinin şeref olduğunu dile getiren Güngör, vatanın bölünmez bütünlüğü için tüm imkanların seferber edileceğini ve üzerlerine düşen her şeyi seve seve yapacaklarını kaydetti.

Gündüz'den Güngör'e tebrik

Terör Gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptığı açıklamada Mehmet Güngör'ü tebrik etti. Gündüz, "Ailesinden 40'dan fazla şehit bulunan, vatanı için bedel ödemiş, milletine sadakati tartışmasız, ay yıldızlı al bayrağımız uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış gerçek bir vatan sevdalısı olan Mehmet Güngör kardeşimin Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'nun yapılan olağanüstü genel kurulunda kıymetli delegelerin tercihiyle genel başkan görevine layık görülmesi son derece anlamlı ve yerindedir. Şehit kanıyla sulanmış bu aziz toprakların sahipsiz olmadığını her duruşuyla gösteren bir dava adamı olarak, Güvenlik Korucularımızın hakkını ve hukuklarını savunma mücadelesini sonuna kadar vereceğinden şüphemiz yoktur. Devletine sadakati, milletine bağlılığı tartışma götürmeyen bir isim olarak üstlendiği bu kutsal görev hayırlı olsun. Mehmet Güngör Genel Başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi. - ŞIRNAK