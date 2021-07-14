Kurban Bayramı için yola erken çıkan sürücüler, otoyolun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor - Son Dakika

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı için erkenden yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek, Bolu Dağı viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant kavşağı kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Düzce Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan 1, 2 ve 3'üncü viyadükler kesiminde ise akıcı yoğunluk gözleniyor.

Otoyoldaki dinlenme tesislerinin girişlerinde yavaşlayan araçlar nedeniyle bu kesimlerde yoğunluğun arttığı görülüyor.

Ayrıca yol üzerinde meydana gelen hasarlı trafik kazaları da trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine sebep oluyor.

D-100 kara yolunda ise trafik normal akışında seyrediyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ile Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.