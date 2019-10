Anadolu Üniversitesinde Avrupa'nın en büyük hackathon'u gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi, Avrupa'nın en büyük 'hackathon'una ev sahipliği yaptı.



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Hizmet Bloğunda 24 saat süren etkinlikte takımlar halinde çalışan katılımcılar eğitim alanında yenilikçi fikirler üretti. Etkinliğe aralarında öğretim üyeleri, öğretmenler, girişimciler ve öğrencilerin olduğu pek çok farklı alanda kişi katıldı. 'Hackathon' türündeki etkinliğin organizasyon komitesinde Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Nilgün Özdamar, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat, ÖTAG yönetici yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aras Bozkurt ve Öğr. Gör. Dr. Ela Akgün Özbek yer aldı. Belli bir ortak fikre sahip insanların belirli bir süre içerisinde çalıştığı etkinlikte, katılımcıların takım çalışması yaparak aynı ortamda bulunarak inovatif fikirler üretmesi hedeflendi.



Avrupa Birliği İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü tarafından da desteklenen Avrupa'nın en büyük, Türkiye'de ise eğitimde dijital dönüşüm üzerine ilk olarak düzenlenen hackathon ile dijital çağda eğitimin geleceği konusunda eğitim



paydaşları ile işbirliğinde bulunmak, dijital dönüşümden kaynaklanan temel eğilimler hakkında bilgi toplamak ve eğitimde yeniliğini yaygınlaştırmak için temel zorlukları ve olası yenilikçi çözümleri belirlemek amaçlandı.



Hackathon 29 ülkede aynı anda gerçekleştirildi



29 ülkeden 50'den fazla kurum tarafından eş zamanlı düzenlenen hackathon ile birlikte dijital eğitim alanında çözümler üretildi. Etkinliği düzenleyen kurumlar arasında Anadolu Üniversitesi yanında University of Edinburg, Open University of Sri Lanka, University of Helsinki, Delf University of Technology, Educational Research and Inovation Lab gibi önemli kuruluşlar yer alıyor. Etkinlikte farklı ülkelerdeki 2 bin 500'den fazla katılımcı 24 saat boyunca yenilikçi çözümler geliştirdi. Bu kapsamda birçok farklı etkinlik de düzenlendi. Youtube üzerinden yayınlarla dünyanın farklı yerlerindeki uzmanlar, ülkemizde ise Anadolu Üniversitesi ve farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ilham verici konuşmalar yaptı.



Anadolu'da 7 farklı proje geliştirildi



Yoğun geçen 24 saatin ardından DigiEduHack'e katılan takımlar tarafından yedi farklı çözüm geliştirildi. Öğr. Gör. Dr. Nil Göksel ve Öğr. Gör. Dr. Hasan Uçar'ın mentörlüğünü yaptığı ekip, çevrimiçi öğrenme bağlamında "Kişisel öğrenme ortamı için bir mobil uygulama" fikri ile organizasyon ekibi tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.



Anadolu Üniversitesinin geliştirdiği yenilikçi çözümler, Avrupa'daki kurumların geliştirdiği çözümler ile yarışacak ve en ilgi çekici üç farklı çözüm 5 bin euro ile ödüllendirilecek. - ESKİŞEHİR