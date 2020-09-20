Anadolu yaban koyunları doğayla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü nesli tehlike altında olan Anadolu yaban koyunu için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

DKMP Genel Müdürlüğü Konya Bozdağ, Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar Şuhut'ta bulunan Anadolu yaban koyunu üretme istasyonlarında yetiştirdiği koyunları doğal yaşam ortamlarına bırakmaya devam ediyor.

7 gün 24 saat takip ediliyor

Dünya üzerinde sadece ülkemizde yaşayan ve endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları, söz konusu istasyonlarda üretildikten sonra GPS'li uydu vericisi takılarak uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. Koyunlar uydu vericisi marifetiyle 7 gün 24 saat takip edilerek korunuyor.

55 adet yaban koyunu doğaya bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonunda yetiştirilen 27 adet Anadolu yaban koyunu Eskişehir'de, yine aynı istasyonda yetiştirilen 28 adet koyun da Kahramanmaraş'ta kendileri için uygun olan yaşam alanlarına bırakıldı.

Avlamanın cezası 245 bin lira

Endemik bir tür olması ve nesli tehlike altında bulunması sebebiyle Merkez Av Komisyonu Kararı gereğince koruma altında olan Anadolu yaban koyununu avlayanlara idari para cezasının yanı sıra 245 bin 160 TL tazminat cezası uygulanıyor. - ANKARA